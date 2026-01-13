'Это новый шаг': эксперт рассказал, получится ли у России массово производить новые 'Герани'

Отмечает, что речь идет скорее об испытательных полетах.

Сейчас можно говорить скорее об испытательном использовании Россией реактивных беспилотников "Герань-5". Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это реактивный беспилотник, с радиусом действия до тысячи километров. Он уступает "Шахедам", которые могут действовать в радиусе более 2 тысяч километров. Он имеет боевую часть до 90 кг, что сопоставимо с тем, что используется на обычных "Шахедах", - отметил он.

При этом добавил, что сейчас можно говорить скорее об испытательном использовании этих дронов.

"Я бы не ожидал массового производства "Герань-5". РФ вряд ли перейдет на массовое использование именно этих дронов. Это возможно, но не обязательно, поскольку сейчас "Герань-2" очень массово используются, они постоянно совершенствуются и создают нам очень много проблем", - отметил Попович.

По его словам, реактивный дрон "Герань-5" это безусловно новый шаг, но маловероятно, что речь идет о сценарии, когда они будут использоваться Россией так массово, как обычные "Шахеды". Эксперт добавил:

"Сейчас это испытания, радиус действия их меньше, комплектация, очевидно, еще не локализована на территории РФ, потому что основное количество комплектующих из Ирана и Китая".

Герань-5 - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что беспилотник имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В разведке отмечали, что противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25. Кроме того, специалисты ГУР узнали, что в РФ рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

