У россиян появился аналог украинского FP-2: почему это большая угроза для ПВО Украины

Российский БМ-35 так же, как и FP-2, способен поражать радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы.

У россиян фактически появился аналог украинского дрона FP-2, который может залетать более чем на 160 км от линии боевого соприкосновения. Это является серьезной проблемой. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал "КАРТОГРАФ / ЗСУ".

Отмечается, что российский беспилотник БМ-35 так же, как и FP-2, способен поражать радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы. В Telegram-канале подчеркнули, что россияне уже опубликовали несколько подобных видео.

Кроме того, в Telegram-канале добавили, что украинский FP-2 превосходит БМ-35 по мощности боевой части. Также у российского беспилотника нет тепловизионной камеры, что делает невозможным применение дрона в темное время суток.

Проблемой является то, что FP-2 по некоторым причинам может работать только по оккупированным территориям, или чуть дальше благодаря ретрансляторам, в то время как БМ-35 способен работать везде, куда достанет, отметили в Telegram-канале.

"Просто для примера, БМ-35 долетает до Днепра, а в Днепре (по публичной информации!) стоит MIM-104 Patriot. И потерять самое ценное ЗРК в стране от такого дрона будет просто стыдно", - говорится в сообщении.

Российский дрон БМ-35 - что известно

Напомним, что о применении новых российских дронов БМ-35 по Украине стало известно в 2025 году. В частности, один из таких БПЛА в прошлом году атаковал Сумскую областную военную администрацию.

В издании "Милитарный" рассказали, что дрон имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом и неустановленное количество боевой части. БМ-35 оборудован двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, который расположен в носовой части фюзеляжа.

Отмечается, что БМ-35 неоднократно атаковал прифронтовые населенные пункты, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и психоэмоциональному состоянию гражданских.

