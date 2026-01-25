Враг атаковал энергетический объект в Николаевской области: есть раненый

У мужчины осколочные ранения, он доставлен в больницу.

Сегодня, 25 января, российская оккупационная армия нанесла удар по Николаевской области, значительно поврежден энергетический объект, ранения получил электромонтер. Об этом сообщает в телеграмме "Николаевоблэнерго".

Сегодня утром мониторинговые каналы во время воздушной тревоги сообщили, что в направлении Очакова Николаевской области движется скоростная цель.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали, в частности, энергетический объект, где ранения получил сотрудник облэнерго.

"Сегодня во время вражеского обстрела пострадал наш коллега, электромонтер АО "Николаевоблэнерго". Владимир получил осколочные ранения конечностей. Сейчас он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь. Общество будет контролировать ход реабилитации", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в компании, взрывами значительно повреждено энергетическое оборудование облэнерго.

"Работа энергетиков сегодня это не только провода или подстанции, это постоянный риск получить травмы, это выезды под угрозой обстрелов, это ответственность, которую несут обычные люди, чтобы в домах был свет", - подчеркнули в компании.

Российские удары по Украине

Напомним, в ночь на 22 января армия РФ нанесла дронный удар по Одесскому району Одесской области. В городе Черноморск вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Были повреждены фасад и остекление дома, припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали около 60 человек, среди них – 8 детей.

Затем стало известно, что в результате этой ночной атаки смертельное ранение получил парень, 2009 года рождения. В то же время не уточнялось, где именно находился несовершеннолетний – в многоэтажке или в другом месте. Мэр Черноморска Василий Гуляев заявил, что ситуация в городе тяжелая – из-за атаки россиян в городе не было света и отопления.

