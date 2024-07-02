Тогда на Николаевщину шли около 100 единиц военной техники оккупантов.

В первый год войны, когда российские оккупанты пытались зайти в Вознесенск Николаевской области, украинские военные были готовы противостоять врагу, заблаговременно заняли позиции и остановили захватчиков. В начале войны россияне не вели бой так, как делают это сейчас, а колонны их техники и людей даже не прикрывали самолеты, рассказал полковник, командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол в интервью Факты ICTV.

Так военный рассказал, что сначала оккупанты должны были выдвигаться с Каховской ГЭС в направлении Херсона. Бойцы 95 бригады высадились ночью и заняли рубеж, перекрыли дорогу и ждали противника. Однако россиян до утра так и не было, и украинских военных перебросили на Каховскую ГЭС. Они поехали поддерживать Антоновский мост.

"Уже было поздно, потому что мы начали распределять, как будем выбить противника за Днепр. И в этот момент враг пошел по железнодорожному мосту и таким образом обошел всю оборону. Но до того момента, когда все эти действия начались, мы с командиром собрались и я определил точку встречи в Херсоне, потому что всякое бывает, что нас где-то разъединили. Некоторые были отрезаны, одни уже были от Днепра, я был выше, но мы, однако, все собрались в Херсоне, когда противник ушел. Но оказалось, что противник уже вышел на объездную Херсона и пошел на Николаев", - поделился Апостол. Видео дня

По его словам, в то время Херсон был уже полностью отрезан и оккупанты начали ставить блокпосты. Зато украинская армия заняла ключевые мосты, высотки и ждали, что враг пойдет в Херсон, но захватчики не заходили в город, а сразу пошли колоннами на Николаев.

Командир бригады добавил, что согласно данным разведки, тогда прошло 100 единиц вражеской бронетехники и в настоящее время это было очень много. Но украинские военные были готовы к бою. Однако прежде всего нужно было вывести ребят из Херсона, чтобы сохранить все жизни.

"Так, мы вышли ночью, гражданские помогли. Были местные, которые топливо привезли, еду, потому что заправки были уже пусты. Нам помогали. Я попросил двух гражданских проехаться определенным маршрутом, и брал еще двух гражданских, отдельно, которые друг друга не знали, потому что я им не доверял. То есть они проехались отдельно, описали общую картину, что делается на трассе, в селах окрестных и оставалось склеить из этого примерный маршрут выдвижения", - рассказал командир 95 ОДШБр.

Он добавил, что не назвал бы это прорывом, но был доволен, что им удалось проскочить через противника и уйти полями. Россияне не были к такому готовы. Так, более 100 человек вышли из Херсона и направились на Вознесенск, где они получили команду организовать оборону и встречать противника. К 95 бригаде тогда ехала 126 бригада береговой охраны.

Что происходило в Вознесенске?

По словам Апостола, после того, как они прибыли в Вознесенск, имели два дня, чтобы организовать оборону города. Украинские бойцы создали для оккупантов такую букву Z - заезд, центральная и выезд (получилось так совершенно случайно). То есть, Силы обороны оставили в городе только одну главную дорогу, а остальные все перерыли, поставили блоки, заминировали улицы, чтобы техника шла туда, куда нужно украинцам, также поставили противотанковые средства.

"Мы подорвали почти все мосты, потому что противник уже шел. Плюс мы выехали небольшой группой вперед и заминировали дорогу, а также выставили на маршруте продвижения противника четырех ПЗРКашников. Они стояли в лесополосе примерно в 1 км от дороги. Я думал, что когда будет идти колонна, она будет прикрывать себя самолетами, но их не было. Просто сунула колонна. Поэтому ребята целы, вернулись через три дня, сами дошли пешком", - отметил полковник.

Кроме того, украинские саперы заминировали дорогу и не просто шлагбаумы, а закатали мины в асфальт. Когда первый такой шлагбаум вражеская колонна обошла, то на крайних двух россияне подорвались, а Силы обороны уже ждали их на мосту, чтобы взорвать его. Как рассказал командир 95 бригады, противник побоялся ехать дальше, оккупанты только заехали на мост и начали откатываться.

"Я понимаю, что даже если бы противник зашел в город, он бы не мог далеко пройти, потому что его бы уничтожали. Корсары, противотанковые средства - они были все готовы, у них не было возможности маневра, враг заходил бы просто в узкий коридор. Это бы была Чечня-3, враг понес бы огромные потери. То есть противник остановился, мы начали наносить огневое поражение, за тот момент - более 10 танков Т-72Б3 - это вместе с целыми, которые экипажи бросили, плюс подбитые. Танки были полностью целые, мы еще думали, забирать их или нет. Мы их тогда подарили 28 бригаде", - сказал Олег Апостол.

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Как ранее писал УНИАН, враг сменил акцент с Часового Яра на Торецк. Таким образом оккупанты хотят давить на город, но с другой стороны. По данным ВСУ, в течение суток Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов на Торецком направлении.

Также известно, что россияне продвинулись в районе четырех населенных пунктов на востоке.

"Враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского", - говорится в сообщении DeepState в Телеграмм. При этом опубликована обновленная карта боевых действий.

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