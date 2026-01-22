'Полный кошмар': нужно готовиться к плохому сценарию по свету, - Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА призвал граждан не перекрывать улицы из-за отсутствия света.

Ситуация со светом в Украине и, в частности, в Николаевской области плохая и может стать еще хуже. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Прогноз по электричеству плохой! Так что готовьтесь! Призываю общины готовиться к плохому сценарию!" - написал он в соцсети Threads.

Глава Николаевской области подчеркнул, что "перекрытие дорог электричества не добавит" и призвал общины подавать заявки на получение генераторов для вышек мобильной связи.

В своем телеграм-канале Виталий Ким высказался еще эмоциональнее.

"Полный кошмар со светом! И ничего не можем поделать. Поражений у нас не было, свет импортируют предприятия и когенерация работает, но все равно мерзнем", - написал он.

Чуть позже глава области опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что в области "нет блэкаута, как пишут некоторые СМИ".

"У нас 25-30% области с электричеством, в графиках, но напряжение плохое. Это из-за перегруженности оборудования, в первую очередь транзитного. Мы еще подключим альтернативную энергетику и когенерацию. И я думаю, это удастся, нужно потерпеть несколько дней", - добавил он.

Как писал УНИАН, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что отмена аварийных отключений света и возвращение к почасовым графикам в Киеве по оптимистичному сценарию может произойти в течение 5-7 дней. По его словам, электрогенерация в самом городе фактически уничтожена и столица работает на внешнем питании с поврежденными сетями.

Сейчас применение графиков затруднено из-за невозможности прогнозировать потребление: после длительных отключений нагрузка резко возрастает, и предварительные расчеты потеряли актуальность, поэтому необходимо собрать новую статистику.

