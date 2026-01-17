Оккупанты начали перебрасывать десантников на два направления фронта, - Волошин

Волошин добавил, что враг активно применяет авиацию, нанося удары КАБами.

Российские оккупационные войска начали перебрасывать подразделения десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления, чтобы поддержать темп наступательных действий. Об этом со ссылкой на данные разведки рассказал спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он пояснил, что такие процессы свидетельствуют об ощутимом влиянии потерь врага на боеготовность подразделений на этих направлениях. По его словам, подкрепление россияне перебрасывают с Херсонского направления.

"Противник за прошедшие сутки провел около полусотни боевых столкновений – из них 31 боевое столкновеление на Гуляйпольском, одном из самых сложных направлений. Кроме того, не прекращались атаки и на Ореховском направлении, и на Александровском направлении. Также противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то здесь враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Солодком, и в остальных населенных пунктах, которых несколько вокруг Гуляйполя", – рассказал спикер.

Волошин добавил, что враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами. Так противник пытается разрушить здания и позиции украинских защитников. Кроме того, несколько уменьшилось количество применяемых врагом FPV-дронов. Это связано с похолоданием.

Нардеп Роман Костенко предупредил, что россияне готовят новый удар по украинской энергетической инфраструктуре. Атака может произойти сегодня-завтра.

Ранее ГУР МОУ информировало, что россияне готовятся атаковать подстанции украинских АЭС. Враг проводил разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

