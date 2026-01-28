РФ пытается взять Константиновку в кольцо: военный рассказал о ситуации в городе

Россияне используют тактику малых пехотных групп.

Российские оккупанты не прекращают попыток давить на Константиновку Донецкой области. Об этом в эфире "Ранок.Live" заявил Сергей Ярый, командир беспилотных систем 28 ОМБР.

"Не оставляет своих попыток зайти в сам город, зацепиться за городскую застройку. Чтобы упростить себе штурмовые действия, логистику. Чтобы выйти из этой килл-зоны в полях и переместить свой личный состав в сам город. Противник все больше начинает давить с разных направлений, беря сам город в кольцо и продолжает наступательные действия без уменьшения интенсивности", – сказал Ярый.

Он добавил, что россияне используют на этом направлении тактику малых пехотных групп. По его словам, иногда РФ пытается не атаковать позиции Сил обороны, а прорываться в сам город.

"Через поля, посадки, прикрываясь погодными условиями пешим порядком идти к городу. Они пытаются использовать природные явления – дождь, снег, сильный ветер, который мешает нашим беспилотникам поражать их, проводить разведку. Это больше так – давайте отправим группу из двух военных, они попробуют. Они выходят из посадки, мы их обнаруживаем и уничтожаем. Через некоторое время они отправляют еще одну группу, смещают центр перемещения и снова пробуют таким путем пробивать маршруты", – добавил Ярый.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось оккупировать Орехово-Васильевку Донецкой области. Кроме того, оккупанты имели успехи вблизи Приволья, Васюковки, Резниковки и в Миньковке.

Между тем старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что Силам обороны удалось отрезать группировку армии РФ к северу от Купянска в Харьковской области. В то же время в самом городе, по его словам, украинские защитники продолжают зачистку от россиян.

