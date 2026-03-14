У Сил обороны есть успехи в районе Гуляйполя: Братчук раскрыл подробности наступления

Оккупанты активизировались в районе Гуляйполя в надежде захватить этот населенный пункт, чтобы продвигаться дальше на запад.
Об этом в эфире "24 Канала" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, россияне максимально пытаются захватить Гуляйполе, чтобы создать плацдармы для своего южнодонецкого наступления, нависнуть и над Ореховом и попытаться реализовать хотя бы частично Запорожско-Ореховскую наступательную операцию.
"Что касается логистики, то на сегодняшний день у россиян в этом плане огромные трудности. И по Гуляйполю мы видим, что определенные тактические позиции Силам обороны даже удалось вернуть", – сказал Братчук.
Он добавил, что ситуация в этом районе динамична. В то же время Братчук отметил, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия и на других направлениях на юге Украины.
"Не забываем о Доброполье Запорожской области, Успеновке и Александровском участке фронта – здесь контратакующие действия Сил обороны продолжаются. И в районе Степногорска очень активно работают наши штурмовые подразделения, подразделения ГУР. Поэтому ситуация для россиян довольно неприятная в определенных локациях", – отметил Братчук и добавил, что украинские контрнаступательные действия продолжаются на южных территориях.
Ранее аналитики DeepState сообщали об активизации РФ в районе Гуляйполя. По их данным, россияне оккупировали город и фиксируются уже в глубине территории, в частности на участке Железнодорожное-Староукраинка-Святопетровка Запорожской области.
В то же время военный обозреватель Владислав Селезнев отметил, что бои в Гуляйполе еще продолжаются на западе города. Он также отметил, что Силы обороны могут в этом районе готовить "котел" для оккупантов, как это произошло ранее во время Добропольской операции в Донецкой области.