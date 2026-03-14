Какой смартфон купить в 2026 году для игр: эксперты назвали 5 лучших моделей

Рынок игровых смартфонов продолжает активно развиваться. Производители делают ставку на флагманские чипсеты, эффективные системы охлаждения и экраны с высокой герцовкой, чтобы обеспечить максимально плавный игровой процесс даже в самых требовательных мобильных играх.

В Gizmochina протестировали множество смартфонов с прицелом на гейминг и назвали 5 лучших.

Red Magic 11 Pro

Флагманский игровой смартфон Red Magic 11 Pro позиционируется как один из самых мощных аппаратов на рынке. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и предлагает до 24 Гб оперативной памяти LPDDR5T и накопитель UFS 4.1 Pro на 1 ТБ. В тесте AnTuTu смартфон набирает около 4,35 млн баллов.

Девайс оснащен 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Система охлаждения сочетает вентилятор со скоростью вращения до 24 000 об/мин и большую испарительную камеру, что позволяет снизить нагрев на 50%. На корпусе есть игровые триггеры, внутри батарея на 7500 мАч и быстрая зарядка на 80 Вт.

OnePlus 15

Флагманский OnePlus 15 тоже хорошо подходит для мобильного гейминга. Смартфон получил тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Главной особенностью устройства стал 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO с частотой обновления 165 Гц. Это обеспечивает плавную картинку в динамичных играх. Для борьбы с перегревом используется система Cryo-Velocity с испарительной камерой площадью 5731 мм² и дополнительной термоизоляцией.

Red Magic 11 Air

Red Magic 11 Air – более доступная модель, ориентированная на геймеров, которым важна высокая производительность за разумные деньги. Телефон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и накопителем до 512 ГБ. Экран – 6,85-дюймовый OLED с частотой обновления 144 Гц.

Также телефон оснащен двойной системой охлаждения, сочетающей жидкие и воздушные механизмы. Технология Turbo Fan на 24 000 об/мин и Liquid Metal 3.0 снижают температуру до 50%, обеспечивая стабильные игровые сессии.

iQOO 15R

iQOO 15R относится к среднему сегменту, но при этом предлагает функции, характерные для игровых устройств. Модель работает на чипе Snapdragon 8 Gen 5 и оснащается 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом до 512 ГБ.

Смартфон получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Для охлаждения используется система IceCore VC с двухслойными графеновыми пластинами, которая может снижать температуру устройства на 15 °C во время интенсивных игровых сессий.

OnePlus 15R

OnePlus 15R – еще один смартфон среднего сегмента, ориентированный на геймеров. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом до 512 ГБ.

Устройство получило 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с геймерской частотой 165 Гц. Для точного управления в играх установлен отдельный чип обработки касаний, обеспечивающий частоту опроса сенсора до 3200 Гц. А поддержка быстрой зарядки 80 Вт позволяет быстро восполнить заряд между игровыми сессиями.

Ранее специалисты AnTuTu обновили рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный для покупки флагман сегодня продает Red Magic, тогда как в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

УНИАН называл настоящую причину, почему ваш смартфон начинает тормозить – и процессор тут ни при чем.

