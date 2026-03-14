В Украине объявили первый уровень опасности: погода ухудшится уже ночью (карта)

В воскресенье во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

В Украине на 15 марта объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В ряде областей погода испортится уже в ближайшую ночь.

"15 марта на юго-востоке страны, ночью и в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Видео дня

По словам синоптиков, такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Погода 15 марта - прогноз на завтра

В воскресенье в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер будет юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны, ночью и в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем воздух по всей стране прогреется до +8°...+13°.

В Киевской области также ожидается небольшая облачность. Осадков в столице в конце недели не будет. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем +8°...+13°. В Киеве ночью будет около 0°, а днем +10°...+12°.

Вас также могут заинтересовать новости: