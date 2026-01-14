Разведка Британии раскрыла потери России в войне против Украины в 2025 году

Ожидается, что потери оккупантов в январе 2026 года продолжат расти.

В 2025 году российские оккупационные войска потеряли в Украине примерно 415 тысяч военных убитыми и ранеными.

Такие данные со ссылкой на данные разведки приводит Министерство обороны Великобритании в соцсети Х. Отмечается, что этот показатель уступает только данным 2024 года. Тогда годовые потери РФ составили 430 тысяч человек.

В то же время потери оккупационной армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в Великобритании оценивают в примерно 1 миллион 213 тысяч человек. Речь идет о ликвидированных и раненых захватчиках.

Видео дня

Также специалисты проанализировали динамику среднесуточных потерь. В декабре 2025 года они выросли на 1130 военных. Тогда как в ноябре ежедневно оккупанты теряли около 1030 человек.

Уровень потерь россиян снова вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта, объясняют британские разведчики. Ожидается, что потери в январе 2026 года могут быть еще больше, поскольку враг продолжает пехотные атаки на нескольких направлениях фронта.

Война в Украине: это стоит знать

Издание Business Insider писало, что потери России на фронте приближаются к переломной точке, после которой Москва может столкнуться с дефицитом личного состава. В среднем оккупанты теряют от 20 000 до 25 000 солдат убитыми ежемесячно, заявил накануне генсек НАТО Марк Рютте.

Между тем издание "Милитарный" сообщает, что враг начал минировать реку Днепр дронами, которых раньше никто не видел. Отмечается, что на надводный беспилотник оккупанты устанавливают две советские мины, предназначенные для поражения целей на речных акваториях.

Вас также могут заинтересовать новости: