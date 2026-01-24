В РФ полностью закончились современные танки на складах, - OSINT-аналитик

В армию поставляют либо совершенно новые машины с конвейера, либо хлам 1960-х годов.

Россия полностью исчерпала складские запасы танков более-менее современных версий. На складах остались либо непригодные к восстановлению машины, либо уже совсем устаревшие модели. Об этом рассказал аналитик открытых данных (OSINT) Covert Cabal, который специализируется на изучении российских баз хранения военной техники по спутниковым снимкам.

Он отмечает, что до полномасштабного вторжения в Украину танки Т-62 (серийно выпускались в 1962-75 гг.) составляли лишь небольшую долю от общего количества техники на хранении в России. Основу же российских запасов танков составляли более современные модели Т-72 поздних модификаций и Т-80.

Однако за время войны практически все пригодные к ремонту современные танки уже были сняты с хранения. Поэтому сейчас Т-62 превратились в последний большой неиспользованный источник танков для агрессора.

По подсчетам Covert Cabal, по состоянию на начало этого года на российских базах хранения еще остаются:

112 единиц Т-55 (очень старые машины);

784 единицы Т-62;

449 единиц Т-64 (РФ не имеет оборудования и опыта для их ремонта, так как они производились в Харькове);

452 единицы Т-72 и Т-72А (очень ранние версии, которые технически не намного лучше Т-62);

188 единиц Т-72Б;

141 единица Т-80.

По мнению аналитика, те Т-80 и Т-72Б, которые еще остаются на складах, вероятно, находятся в крайне плохом состоянии и фактически не пригодны для восстановления.

Таким образом, кроме небольшого количества новых танков, которые Россия производит полностью с нуля, для пополнения действующей армии агрессору приходится полагаться исключительно на морально устаревшие Т-62, которые до сих пор почти не трогали.

"Т-62 был отличным танком примерно 50 лет назад. Но по современным стандартам его броня слабая, ведь он создан еще до внедрения композитной брони как нормы. Его огневая мощь недостаточна из-за меньшей пушки, он имеет слабую подвижность и ненадежную силовую установку, крайне устаревшую систему управления огнем и электронику, и это только часть проблем", – отмечает Covert Cabal.

По его мнению, сама техническая концепция Т-62, его базовая конструкция и корпус делают его непригодным для современного поля боя.

"Эти Т-62 – последний большой запас танков одного типа, который еще остался. Все более новые танки уже использованы. Т-90 – ноль. Т-80 – только 8% от того, что было, то есть минус 1 500 танков. Т-72 всех типов – уменьшение более чем на 2 000, и большинство из оставшихся находятся в крайне сомнительном состоянии. С учетом всего сказанного, Россия больше не является "страной танков", – резюмирует аналитик.

Российские потери в войне

Как писал УНИАН, потери России в технике резко сократились около года назад. Это произошло именно из-за практически полного исчерпания всех складских запасов бронетехники. С тех пор российская армия почти полностью отказалась от крупных бронетанковых штурмов и перешла к тактике "просачивания" сверхмалых пехотных групп.

Однако отказ от использования бронетехники привел лишь к росту потерь среди пехоты. Из-за этого соотношение потерь личного состава ВСУ и армии РФ сегодня измеряется как минимум как 1 к 5.

