Удар по базе Балтийского флота: опубликованы спутниковые снимки

Попадание пришлось на военный корабль, который находился на ремонте в сухом доке.

Спутниковые снимки подтвердили повреждение корвета "Бойкий" в сухом доке военно-морской базы Кронштадт под Санкт-Петербургом. Соответствующие снимки от компании Vantor опубликовал проект "Схемы".

Как отметили журналисты, на снимках можно увидеть, как пожарные пытаются потушить огонь на борту корабля.

Удар по Санкт-Петербургу

Как писал УНИАН, накануне командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны поразили в порту Кронштадт российский корвет "Бойкий" – носитель управляемого ракетного вооружения. Корвет находился на плановом ремонте с февраля 2026 года. По данным Бровди, корабль ранее не подвергался ударам и был известен участием в операциях вблизи границ НАТО и сопровождением российского "теневого" нефтяного флота.

Видео дня

Кроме того, был поражен Петербургский нефтяной терминал. В Силах специальных операций сообщили о масштабных пожарах на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге, который является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и используется для обеспечения потребностей российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: