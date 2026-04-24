Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Деревни находятся в Покровском районе области.

Российские оккупанты продвинулись вблизи населенных пунктов Гришино и Новоалександровка в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Гришино и Новоалександровка", - говорится в сообщении.

Села находятся в Покровском районе Донецкой области.

Видео дня

Что происходит в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, Силам обороны благодаря успешным действиям на фронте удалось отсрочить крупное наступление российской захватнической армии в Донецкой области.

Военный эксперт Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", отметил, что Силам обороны благодаря перехвату инициативы и тактическим контратакам на южном участке фронта удалось сорвать начало весеннего наступления оккупантов.

По его словам, его отложили как минимум на два месяца, но это не означает, что россияне от этого наступления отказались. Просто оно теперь будет не весенним, с переходом в весенне-летнее, а скорее летне-осенним.

Эксперт считает, что захватчики как-то отражают украинские атаки и пытаются к ним адаптироваться, а также подтягивают сейчас резервы, чтобы оккупационная группировка снова могла "поползти вперед".

В то же время он подчеркнул, что впереди еще очень тяжелый путь.

