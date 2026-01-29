У россиян 'мяса' еще много: эксперт назвал единственный шанс Украины выстоять в войне

Он подчеркнул, что Украина должна продержаться этот год.

Украина имеет шанс выстоять в этом году, но необходимо серьезно увеличить ежедневные потери врага. Об этом в эфире телемарафона сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, комментируя информацию в СМИ, что российская армия потеряла в этой войне один миллион 200 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

По его словам, для россиян не существует таких критических потерь, после которых армия РФ не могла бы продвигаться. "Это как раз было одним из ошибочных взглядов тогдашнего военного командования, когда считали, что огромные человеческие потери РФ могут привести к замедлению их наступательных действий", - отметил он.

Жмайло напомнил, что за время полномасштабного вторжения Силы обороны Украины выбили россиян со многих направлений, в частности, господства в воздухе у врага нет - их мечты о сносе авиацией наших мирных городов не сбылись, а также была уничтожена треть российского флота на Черном море и оттеснена его к Новороссийску. Он подчеркнул, что именно на пехотную составляющую россияне делают ставку, а те новые тактики, которые у них есть, в частности, инфильтрация через наши позиции, приносят еще большие потери.

"Потери у врага большие. У россиян еще есть оперативный резерв примерно в 4 миллиона человек – это люди, которые прошли срочную службу или имеют соответствующий военный опыт. И около 20 миллионов, как указывают аналитики, общего мобилизационного резерва", – рассказал Жмайло.

По его словам, поэтому важно выдержать российское наступление, что будет очень непросто. Он напомнил, что военное руководство Украины подчеркивало, что нужно выйти на показатель уничтожения российской пехоты примерно до 2000 человек в сутки. "Чтобы темпы нашего "перемалывания" превысили темпы их пополнения. Мы видим на фронте определенное затишье. Враг на линии боевого столкновения сейчас продвигается максимум на 4 км, тогда как в начале месяца этот показатель был 7 км. Враг перегруппировывается, а мы пытаемся увеличить нашу технологическую составляющую. Выстоять в 2026 году у нас есть шанс", - подчеркнул Жмайло.

Он отметил, что у россиян также не все в порядке с пополнением армии. "Они вышли на режим круглогодичного призыва, а под этим у них также продолжаются мероприятия скрытой мобилизации, когда людей, находящихся "под колпаком" силовых правоохранительных органов РФ, заставляют подписывать контракты. Также они берут в армию на контракт даже больных ВИЧ, гепатитом. При этом из них организуют целые подразделения, которые сейчас воюют, в частности, в Сумской области", - отметил он.

Потери России в войне

По оценкам СМИ, количество российских и украинских военнослужащих, которые погибли, были ранены или пропали без вести в течение почти четырех лет войны, к весне этого года может достичь двух миллионов. При этом уже на текущий момент российские оккупанты потеряли 1,2 миллиона человек. Потери украинской стороны, включая раненых и пропавших без вести, журналисты оценивают в 600 тысяч.

По оценкам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, ежедневные потери оккупантов уже достигли цифры в 1000-1100 человек.

