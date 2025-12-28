Генштаб РФ допустил ошибку, из-за которой армия не может быстро наступать, - ISW

Быстрые продвижения на десятки километров за день, как в 2022 году, россиянам больше не под силу.

Несмотря на высокие темпы вербовки "пушечного мяса", потери России на фронте настолько велики, что сформировать стратегические резервы агрессору не удается. К тому же Генштаб РФ перестроил армию так, что она больше не способна на глубокие прорывы. Такую оценку ситуации приводит американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что текущих темпов вербовки добровольцев России едва хватает, чтобы покрывать потери. Поэтому агрессор не имеет возможности концентрировать усилия на конкретном участке фронта без того, чтобы перебрасывать туда подразделения с других участков. А это уже, отмечают в ISW, приводит к ослаблению флангов россиян, чем часто пользуются Силы обороны для проведения своих контратак.

"Ограничения имеющейся военной силы России, в отличие от ее общего численного превосходства в населении, являются серьезным ограничением для российских операций и, вероятно, будут оставаться таковыми в следующем году. Таким образом, российские войска вряд ли кардинально изменят темпы и масштабы российского продвижения вдоль линии фронта в 2026 году, если поддержка Украины будет продолжаться на нынешнем уровне", - считают аналитики.

Видео дня

В ISW также опровергли вчерашнее заявление президента России Владимира Путина и его генералов о том, что российская армия якобы продвигается вдоль всей линии фронта. Также эксперты отвергают намеки Кремля на то, что Россия якобы способна ускорить темпы продвижения.

Аналитики прогнозируют, что РФ будет продолжать боевые действия в нынешнем масштабе и темпах продвижения не только из-за нехватки резервов, но и потому, что российский Генштаб оптимизировал армию под ведение позиционной войны вместо маневренной.

"Российские войска пока не могут вести маневренную войну в масштабах, необходимых для быстрого продвижения на оперативном уровне. Российские войска пока не в состоянии решить ни один из факторов, затрудняющих их способность проводить быстрое продвижение, или значительно увеличить текущие темпы продвижения", - резюмирует ISW.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, накануне российская пропаганда показала театрализованный визит Путина в командный бункер армии, где генералы доложили ему о якобы полной оккупации Мирнограда и Гуляйполя. На радостях диктатор заявил, что мирные переговоры его уже не очень-то интересуют.

Украинский мониторинговый проект DeepState сообщает лишь об ограниченном контроле агрессора в Мирнограде и Гуляйполе, хотя оба города полностью находятся в "серой зоне".

В Генштабе ВСУ опровергли заявления россиян об оккупации Мирнограда и Гуляйполя, хотя конкретных подробностей о зонах контроля в городах не привели, ограничившись общими фразами.

Вас также могут заинтересовать новости: