Почему РФ не может остановить украинские дроны: эксперт назвал ключевую проблему агрессора

У России есть мощная система ПВО, но она хуже, чем у Украины.

Украинский удар беспилотниками по Москве не только нанес материальный ущерб, но и продемонстрировал серьезные проблемы российской системы противовоздушной обороны. Такую оценку последним событиям дал в своем комментарии для Sky News британский военный эксперт Майкл Кларк.

Свои выводы он основывает на кадрах атаки украинских дронов на Московский НПЗ. На одном из многочисленных видео виден мощный взрыв одного из резервуаров, после которого крышу хранилища буквально срывает взрывной волной. Анализируя траекторию полёта российской зенитной ракеты перед взрывом, эксперт предполагает, что причиной инцидента могла стать ошибка самих российских военных.

По словам Кларка, имеющиеся материалы не позволяют говорить об этом со стопроцентной уверенностью, однако совокупность признаков свидетельствует о том, что российские силы ПВО могли случайно поразить собственный резервуар при попытке сбить украинский беспилотник.

Видео дня

Особое внимание эксперт уделяет неспособности российской ПВО эффективно противодействовать украинским дронам. По его словам, Россия до сих пор не внедрила на должном уровне ряд решений, которые уже активно использует Украина: акустические системы обнаружения беспилотников, мобильные огневые группы, беспилотники-перехватчики и специализированные зенитные комплексы для борьбы с малыми целями.

"Беспилотники, летящие низко и в большом количестве, способны обходить эти устаревшие системы, которые россияне используют даже вокруг Москвы – самой защищенной части всей страны", – подчеркивает эксперт.

По мнению Кларка, важную роль в кампании ударов по территории РФ играют украинские дальнобойные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты "Фламинго". Именно они, по его оценке, существенно изменили характер воздушной войны и позволили Украине перенести боевые действия вглубь российской территории.

Удар по России: последние новости

Как писал УНИАН, Украина наносит массированные удары по российским НПЗ, что уже вывело из строя более 20% мощностей и привело к дефициту топлива и резкому росту цен. Ограничения на продажу бензина распространились на десятки регионов РФ и оккупированные территории.

Аналитики отмечают, что удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам с западным оборудованием создают особый кризис, ведь их трудно заменить, и это делает российскую энергетическую систему чрезвычайно уязвимой.

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