Силы обороны расширяют килл-зону на фронте: эксперт объяснил, почему это важно

Современные техники и методы применения дронов дают свой результат, говорит Селезнев.

Несмотря на то, что российские оккупационные войска имеют на передовой количественное преимущество в беспилотниках, Силам обороны Украины удается расширять так называемую килл-зону, где массово уничтожается техника и живая сила противника.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДOM военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, современные техники и методы применения дронов дают свой результат.

Особенно это касается БПЛА на оптоволокне и дронов, устойчивых к средствам РЭБ.

Эксперт отметил, что расширение зоны поражения на передовой создает трудности для оккупантов и является хорошей новостью для Украины:

"Это означает, что противнику приходится буквально живой силой пытаться прорываться через этот участок. Любая единица бронетехники – даже защищенная системами радиоэлектронной борьбы, включая танки, – фактически не выживает на поле боя".

Война в Украине: ситуация на фронте

За время контрнаступательных действий на юге реальные достижения Сил обороны Украины по зачистке территорий составляют около 79 квадратных километров. Такую оценку приводит проект DeepState. Отмечается, что ситуация там остается напряженной, продолжаются тяжелые бои за отдельные населенные пункты.

Между тем, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин говорит, что оккупационные войска РФ пытаются прорваться по побережью бывшего Каховского водохранилища и взять под контроль Степногорск Запорожской области.

