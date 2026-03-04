'Дрон сказал сдаваться в плен': российские оккупанты рассказали, как их заставили сложить оружие

По словам одного из пленных, после обнаружения их укрытий украинский дрон начал работать по позиции, что заставило их покинуть убежище.

Во время боевых действий на Покровском направлении украинские военные взяли в плен четырех российских оккупантов, сообщает в Facebook 3-я бригада оперативного назначения НГУ "Спартан".

В видео пленные рассказали, что большинство из них пошли на войну из прагматических соображений - для того, чтобы заработать деньги или досрочно освободиться из мест лишения свободы. Примечательно, что двое из россиян, попавших в плен ВСУ, признались, что являются бывшими осужденными.

По словам российских оккупантов, командование поставило им задачу дойти до определенной точки и ждать дальнейших приказов. Однако, после того, как они отправились, их фактически оставили без связи и поддержки.

"Сказали дойти до точки и ждать. В итоге нас там бросили", - сказали пленные в видео.

Из-за того, что на улице были сложные погодные условия, а командование не предоставило им надлежащего обеспечения, российские военные получили обморожения. Они отметили, что "еле выжили" и отморозили ноги, оставаясь на позиции без ротации и эвакуации.

Последним испытанием для них стало применение украинских беспилотников. По словам одного из пленных, после обнаружения их укрытий украинский дрон начал работать по позиции, что заставило их покинуть убежище.

"Нас выкурили... и дрон сказал сдаваться в плен", - поделился один из российских пленных.

Объясняется, что через громкоговоритель с беспилотника российским оккупантам было предложено сложить оружие и сдаться в плен в обмен на сохранение жизни. Россияне долго не колебались и решили согласиться.

Как рассказал еще один российский военнослужащий, во время боя его подразделение понесло значительные потери.

"Ребят выкосили как траву. Я спрятался... Потом решил, что лучше остаться в живых", - рассказал он.

Российские оккупанты без сопротивления выполнили указания украинских военных, а затем их эвакуировали из зоны боевых действий.

Ранее УНИАН сообщал, что The Telegraph рассказало, что в Купянске украинские военные провели спецоперацию, чтобы взять в плен трех российских оккупантов. По данным издания, о желании сдаться в плен ВСУ россияне сообщили через приложение, которое Украина специально создала для этой цели. Приводятся данные, что с помощью этого приложения с момента запуска в начале войны в плен сдались 460 российских солдат. Примечательно, что трое российских военных сдались украинским военным в Купянске после пяти месяцев, проведенных в многоэтажном здании в ловушке.

Также мы писали, что мать 30-летнего россиянина, который попал в украинский плен, отказалась с ним разговаривать. Журналист Дмитрий Карпенко позвонил женщине и предложил поговорить с сыном, но она ответила, что "сейчас ей некогда". Примечательно, что у россиянина также есть жена и трое детей. Поскольку он не помнит номер телефона жены, попросил мать ему его дать, но она отказала. Россиянин поделился, что не ожидал такой реакции от матери и испытывает "паршивые ощущения" из-за этого.

