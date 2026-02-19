Оккупанты, которые были в Купянске, сдались в плен ВСУ по телефону, - 'Хартия'

Один из них сообщил, что в город пробрался через газовую трубу.

В плен через чат-бот "Хочу жить" сдалась группа российских военных, находившихся в Купянске Харьковской области, сообщает корпус "Хартия". Речь идет о трех российских оккупантах. В частности, один из них, который почти полгода находился в Купянске, воспользовался чат-ботом "Хочу жить", а начальник разведки батальонной тактической группы "Хартия" обеспечил его вывод из города.

"Он участвовал в инфильтрационных действиях врага в украинском городе на Харьковщине, но, не дождавшись от командования обеспечения и поддержки, решил добровольно сдаться в плен", – говорится в сообщении под видео на Youtube. Россияне передали свои координаты украинским военным.

Как оккупанты попали в город

Пленный в интервью рассказал, что в Купянск попал по заброшенной газовой трубе, часто по ней приходилось ползти. По его словам, прошел и прополз примерно 13 км. Отмечает, что просидел в городе без логистики и ротаций чуть больше 5,5 месяцев. При этом было плохое снабжение провизией, поэтому решил сдаться, чтобы выжить.

Видео дня

На видео, размещенном "Хартией", показаны кадры уникальной операции: от первого контакта и переговоров до вывода из Купянска и интервью после успешного выхода.

Россияне били по своим

Пленник рассказал, что когда наши военные выводили из города пленных, то по ним начали бить россияне из минометов и дронов. Отмечает, что после выхода в лес их забрали на квадроциклах, а затем пересадили в машины. Говорит, что мало кто из россиян хочет сдаваться в плен, потому что командиры их запугивают, рассказывая, что якобы украинские военные отрезают россиянам уши, половые органы.

Как попал в Украину

Россиянин рассказал, как попал в армию. Отмечает, что вернулся со срочной службы и около 8 месяцев не мог найти работу. Однажды с друзьями напился и избил четырех человек в центре города в РФ. Получил три года судимости и штраф, а кроме того, у него еще были кредиты. Отмечает, что решил подписать контракт, чтобы списали долги и погасили судимость, но ничего из обещанного не было сделано.

Ситуация с российскими пленными

Как сообщал УНИАН, на Северо-Слобожанском направлении взяты в плен пятеро российских оккупантов с помощью дрона и громкоговорителя.

Бойцы 158 ОМБр через громкоговоритель обратились к россиянам, что знают, где они скрываются, и предложили сдаться в плен, чтобы выжить. Сначала вышли двое российских военных с позывными Горец и Хирург. Затем эти двое записали обращение с приглашением к своим "коллегам", и тогда сдались еще трое оккупантов.

Кроме того, мы также рассказывали, что на Лиманском направлении ВСУ взяли в плен российского снайпера. Россияне поблагодарили украинских военных за то, что они их не ликвидировали.

