Важность этого сложно оценить: Тимочко об ударах Сил обороны по авиационным заводам

Их восстановление затрудняют, в частности, санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения.

Удары по заводам, обеспечивающим производство и ремонт российских самолетов Ил-76МД-90А , Ил-78М-90А и Л-410, не менее важны, чем атаки на такие самолеты. Такое мнение высказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в эфире Radio NV.

"Потеряв такой завод, мы понимаем, что это повлияет на все авиаперевозки россиян в целом. Это очень хорошо. Понятно, что его пытались прикрыть, как только могли россияне – и средствами противовоздушной обороны, и разведкой, которая работала на полную мощность, чтобы узнать уровень угрозы или потенциальных поражений, которые могут быть на этом заводе. Поэтому, когда планируются такие военные операции, важно, чтобы это оставалось в тайне. Чтобы никто не знал, когда планируются те или иные военные удары", – сказал Тимочко.

Он добавил, что ангары для самолетов и сами заводы на таких предприятиях чрезвычайно масштабны. И поэтому восстановить их или построить новые для россиян крайне сложно.

"Я уже не говорю о том количестве специалистов, которое для этого нужно. Это сверхсложный момент. Еще если мы учтем, что РФ находится под санкциями – авиационное оборудование довольно редкое, и его нельзя просто купить контрабандой. Потому что если это выяснится, то производитель конкретного оборудования может попасть под санкции. Никто на это не согласится", – добавил Тимочко.

Он отметил, что такие удары влияют не только на военную инфраструктуру РФ, но и на бизнес- и профессиональную. В частности из-за того, что часть российских специалистов останется без работы.

"У них тоже будет выбор: либо идти штурмовать украинские посадки, либо уезжать куда-нибудь за границу. И будет очень трудно остановить отток таких специалистов. Поэтому важность вывода из строя такого завода трудно переоценить", – отметил Тимочко.

Напомним, ранее об успешном поражении российских авиационных заводов сообщили в Генштабе ВСУ. Сообщалось, что речь идет о предприятиях, расположенных в Ульяновской и Новгородской областях РФ. Эти заводы обеспечивают производство, обслуживание и модернизацию ряда российских самолетов.

Также ранее стало известно, что Силы обороны атаковали инфраструктуру оккупантов на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму. Отмечалось, что Силам обороны удалось поразить место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожить 4 станции управления этими дронами.

