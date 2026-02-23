Некоторые специалисты рассматривают "Байкал" как одну из самых позорных ошибок российского самолетостроения.

Пятый опытный образец российского легкого самолета ЛМС-901 "Байкал" ( третий летный) совершил первый испытательный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

По словам россиян, опытный образец №0005 успешно выполнил первый полет вечером 22 февраля. Самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно совершил посадку.

Продолжительность полета составила десять минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

Перед летными испытаниями опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке) и модернизировали основные опоры шасси.

Разработчики также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от взлетно-посадочной полосы при взлете при порывистом ветре. Именно эти изменения будут проходить дальнейшие наземные и летные испытания.

ЛМС-901 "Байкал" – что известно

"Байкал" - это легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и выполнения широкого спектра авиационных работ.

Проект разрабатывается по заказу Министерства промышленности и торговли России. Воздушное судно может перевозить до девяти пассажиров или до 1500 кг груза. Максимальная дальность полета составляет 1500 км, а максимальная крейсерская скорость - 250 км/ч.

Проект постоянно критикуют за сложность, несоответствие заявленным требованиям и слишком высокую цену. Предполагалось, что "Байкал" заменит старый советский Ан-2, известный как "Кукурузник". Вероятно, этого никогда не произойдет.

Как недавно сообщил заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, ЛМС-901 не соответствует ключевым требованиям, предъявляемым к воздушному судну для малой авиации. Среди главных проблем - недостаточная пассажировместимость.

"Когда начали разбираться, оказалось, что на выставках показывали пластмассовую игрушку, выставочный материал. Миллиарды потратили, но это выставочный материал, непригодный для ежедневной эксплуатации", - приводит слова Смирнова кремлевская пропаганда, которая обычно комплиментарна к новым российским самолетам.

Таким образом, даже сами россияне признают, что проект де-факто закончился ничем. Так что, вероятно, новый опытный образец почти никак не повлияет на ситуацию.

Российское авиастроение - другие новости

Как писал УНИАН, ранее россияне получили новые вертолеты-"долгострои" Ми-38ПС .

Отмечается, что проблемы преследуют и российское вертолетостроение - по крайней мере, если говорить о его гражданской составляющей. Доработка новых машин занимает десятилетия, так что, например, количество серийных Ми-38 можно пересчитать по пальцам.

Напомним также, что Россия впервые представила "новый" Ми-34М1 с двигателем ВК-650В. Базовый Ми-34 впервые поднялся в небо еще в 1986-м. Таким образом, "новинка" фактически является очередным летательным аппаратом времен СССР.

