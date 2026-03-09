Мощный удар по Крыму: военные разбили ряд 'жирных' целей россиян (видео)

Среди уничтоженного на полуострове есть четыре станции управления беспилотниками.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму, в результате чего были поражены "Панцири", десантный катер и база БПЛА "Орион".

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, подразделения ВМС ВСУ во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ провели успешную операцию на территории временно оккупированного полуострова.

"В результате точных ударов украинским защитникам удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать мобильную огневую группу противника", - заявили в ВМС.

Также силами и средствами ВМС в Новоозерном успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16".

Кроме того, удару подверглась военная инфраструктура оккупантов на аэродроме Кировское. В частности, украинские военные попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожили 4 станции управления этими дронами.

Удары по оккупированному Крыму

Как писал УНИАН, недавно беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили российские объекты во временно оккупированном Крыму. В частности, поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино.

Сообщалось, что, по предварительной информации, были поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле и т.д.

