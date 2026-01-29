Украина и Россия, похоже, начали энергетическое перемирие, - основатель KRAKEN

Военный прокомментировал публикации, которые начали появляться в Telegram.

В интернете, в частности на каналах российских военкоров, начала активно распространяться информация о том, что России запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились данные о том, что этот же запрет действует и на удары по территории РФ.

"Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон. Посмотрим, как будут исполнять", - заявил основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев в Telegram, комментируя эту информацию.

На это отреагировал и "Николаевский Ванек" в Telegram, заявив, что окончательного решения по прекращению ударов по энергетики между сторонами все еще нет. Поэтому украинцы должны быть бдительными.

"Обстрелы они прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, на этом этапе это пока ненадолго. Хорошие новости: до весны почти месяц", - отметил он. Поэтому автор канала рекомендует не радоваться раньше времени, но и не унывать.

Удары по энергетической инфраструктуре - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в результате вражеских атак на преодоление энергетического кризиса в Киеве понадобится минимум год. "Все равно она будет находиться в аварийном режиме, потому что невозможно заместить такие огромные мощности, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6", – заявил один из экспертов.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Силы обороны поразили НПЗ и еще ряд важных объектов России. В частности, была поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко", расположенного в Славянске-на-Кубани, Краснодарского края РФ.

