Украину ждут тяжелые недели из-за ударов РФ по энергетике, - Reuters

Морозы до –20°C и массированные атаки РФ по энергетике могут привести к масштабным отключениям света и тепла, однако энергетики надеются на облегчение уже через три недели.

Ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за резкого похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак, пишет Reuters.

По официальным прогнозам, уже на следующей неделе на севере и востоке Украины температура воздуха может опуститься ниже –20°C, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Плохая новость заключается в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость – нам нужно продержаться три недели, а потом будет легче", – заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Видео дня

Он пояснил, что ситуация может улучшиться благодаря прогнозируемому потеплению и росту производства солнечной энергии из-за увеличения продолжительности светового дня.

Атаки РФ и проблемы с электроснабжением

Несмотря на прогресс в мирных переговорах, Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре за пределами линии фронта. Два ракетно-дроновых удара по Киеву в январе оставили около миллиона человек без света, а 6000 многоквартирных домов – без отопления.

После нескольких недель ремонтов около 700 зданий в столице до сих пор не имеют тепла. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, по состоянию на среду 610 тысяч киевских домохозяйств остаются без электроснабжения.

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах, в частности на севере и востоке Украины – в Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах, где регулярно вводят ограничения для промышленности и аварийные отключения для населения.

Энергобаланс и роль солнечной генерации

По данным Украинской ассоциации солнечной энергетики, в 2025 году в Украине было введено в эксплуатацию около 1,5 ГВт новых солнечных мощностей, а общая установленная мощность солнечной энергетики превысила 8,5 ГВт. Это больше, чем суммарная мощность трех украинских АЭС – 7,7 ГВт.

Впрочем, производство солнечной энергии в значительной степени зависит от погодных условий.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что этой зимой поврежденная энергосистема обеспечивает только 60% потребностей страны – 11 ГВт генерации против необходимых 18 ГВт. Сохранять баланс позволяют максимальный импорт электроэнергии из ЕС и отключения в отдельных регионах.

Удары по энергетике – что нужно знать

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому воздушному удару по Украине. Он обратился ко всем международным партнерам – США и странам Европы, чтобы они понимали, как российские захватнические действия дискредитируют все дипломатические переговоры.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский считает, что в Украину вскоре вернутся сильные морозы, поэтому следует быть готовыми к новым ударам россиян по энергетике. Гражданам, в частности жителям Киева, не стоит ждать возвращения стабильных графиков в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: