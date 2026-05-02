Из-за высоких цен на авиатопливо в США закрылся известный лоу-костер

Spirit Airlines отменила все рейсы в субботу, и планирует уволить тысячи сотрудников.

Американская авиакомпания Spirit Airlines на фоне энергокризиса прекращает свою деятельность, отменяя тысячи запланированных рейсов и сокращая сотрудников. Как пишет NBCNews, бюджетная авиакомпания объявила о сворачивании деятельности, начиная с субботы, 2 мая.

"Все рейсы отменены, и служба поддержки клиентов больше не работает. Мы гордимся влиянием нашей модели сверхнизких цен на отрасль за последние 34 года и надеялись продолжать обслуживать наших пассажиров еще долгие годы", – говорится в заявлении компании.

Авиакомпания заявила, что автоматически обработает возврат средств за все рейсы. Пассажирам не будут возмещены расходы, понесенные в результате отмены рейсов, такие как оплата проживания в гостинице в экстренных случаях, если иное не предусмотрено их туристической страховкой.

При этом крупные перевозчики принимают меры для поддержки тех, кто пострадал от приостановки работы Spirit. Некоторые предлагают "спасательные тарифы" на их маршрутах и возвращают домой экипажи Spirit. Другие - ограничение цен на определенных маршрутах, обслуживаемых Spirit, и возможности трудоустройства для бывших сотрудников авиакомпании.

Причины остановки работы авиакомпании

Издание напомнило, что Spirit пострадала во время пандемии COVID-19, и пыталась выйти из банкротства, рассчитывая на стабильную прибыль. Но планы были сорваны на фоне резкого роста цен на авиационное топливо, вызванного началом войны с Ираном.

"Несмотря на усилия компании, недавний существенный рост цен на нефть и другие факторы, оказывающие давление на бизнес, значительно повлияли на финансовые перспективы Spirit", – говорится в заявлении компании. Отмечается, что в отсутствие дополнительного финансирования у компании не оставалось другого выбора, кроме как "начать процесс сворачивания деятельности".

Авторы добавили, что в прошлом месяце Spirit обратилась в Белый дом за финансовой помощью - требовались сотни миллионов долларов для поддержания ликвидности. Президент Дональд Трамп "первоначально отнесся к этому с пониманием". Однако в пятницу появились сообщения о том, что сворачивание деятельности неизбежно поскольку "переговоры между компанией, держателями ее облигаций и Белым домом зашли в тупик".

Чем известна компания Spirit

На пике своего успеха в середине 2010-х годов Spirit открыла 28 новых маршрутов менее чем за год, а ее стоимость оценивалась в 6 миллиардов долларов. Она привлекала пассажиров максимально дешевыми тарифами, где все, от напитков до ручной клади, оплачивалось дополнительно.

И хотя Spirit перевозила лишь небольшую часть пассажиров, в какой-то момент ее прибыльность входила в тройку лидеров среди крупнейших американских авиакомпаний.

Компания Spirit ведет свою историю от основанной в 1960-х годах в Мичигане транспортной компании, а воздушные перевозки начались в 1980-х годах. В 1999 году компания перенесла свою штаб-квартиру в район Форт-Лодердейла во Флориде, где она находится до сих пор. По состоянию на конец 2025 года в компании работало около 17 000 человек.

Энергокризис в Европе

Напомним, что небольшие аэропорты Европы, которые зависят от колебаний спроса на авиаперевозки, столкнулись с проблемами. Дело в том, что авиаперевозчики сокращают рейсы из-за выросшей стоимости топлива. И в первую очередь сокращения касаются региональных рейсов. Профильные ассоциации призывают власти сократить налоговое давление на такие аэропорты.

Во время кризиса некоторые европейские авиакомпании пытаются добиться отмены некоторых льгот для пассажиров, включая перевозки дополнительной ручной клади. Также авиакомпании планируют добиться отмены правила об обязательной компенсации пассажирам в том случае, если полет был отменен из-за нехватки топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: