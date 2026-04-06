На это направляются колоссальные ресурсы: эксперт оценил последствия ударов по нефтяной инфраструктуре РФ

Украина способна проводить такие операции, используя собственное дальнобойное вооружение, отметил Храпчинский.

Украине необходимо наращивать удары по нефтегазовой инфраструктуре и делать их регулярными. Такое мнение высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в запасе, в эфире Radio NV.

"Сейчас со стороны РФ будут направляться колоссальные ресурсы на реанимацию порта Усть-Луга и Новороссийска. Потому что это существенные объемы для Российской Федерации, и это имеет колоссальные последствия для дальнейшей возможности ведения боевых действий. Поэтому неудивительно, что видели и FPV, и видели другие ударные беспилотники. Здесь главное сейчас продолжать такие удары. Технологически мы способны наносить их и проводить довольно интересные операции с применением именно нашего украинского дальнобойного оружия", - пояснил аналитик.

Напомним, в ночь на 6 апреля, вероятно, был поражен нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ. В частности, на видео, опубликованных в сети, виден масштабный пожар над этим объектом. А местный губернатор сообщил, что на месте предприятия нашли обломки беспилотников.

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре РФ приобретают системный характер. Отмечается, что Россия не способна защитить эти объекты из-за дальности украинских атак. В частности, в последнее время Силы обороны атаковали российские объекты на общем расстоянии более 1700 километров друг от друга.

