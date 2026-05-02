44-летний студент Педан честно ответил на замечание о брони от мобилизации

Известный украинский ведущий Александр Педан ответил на замечание о том, что он решил стать студентом и получить второе высшее образование ради отсрочки от службы в армии.

В эфире шоу "єПитання на Новому" ведущая Леся Никитюк с улыбкой подметила этот момент, подчеркнув, что ее коллега явно не ради брони пошел учиться. Педан подхватил тему, отметив:

"Ее нет на втором образовании".

Видео дня

Объясняя же истинные причины своего решения, Педан добавил:

"Друзья, у меня есть студенческий, это так круто… Это очень классно. Плюс, для меня это такой единственный отпуск - я на четыре дня раз в месяц еду в УКУ на учебу. Полноценно. Откладываю работу, меня, слава Богу, отпускают жена, сын, а дочка учится там, то я вижусь еще и с дочкой".

Известно, что 44-летний Александр Педан учится в Украинском католическом университете (УКУ) по специальности "Публичное управление и администрирование". В этом же вузе свое первое образование получает и его дочь Валерия.

"Когда я заканчиваю магистратуру, она в тот же месяц – бакалавриат. И мы будем вместе выпускаться, бросать шапки в воздух! Что может быть лучше?" - поделился Педан.

