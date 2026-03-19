В Кремле пожаловались на якобы атаки Украины на газовую инфраструктуру 'Газпрома'

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это представляет угрозу для критически важной инфраструктуры.

Кремль осудил то, что он назвал активизацией украинских атак на газокомпрессорные станции "Газпрома", которые необходимы для экспорта российского газа, в частности, в Венгрию и Словакию.

Агентство Reuters отмечает, что ранее "Газпром" сообщил об активизации атак на три компрессорные станции, необходимые для работы газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По информации российского газового монополиста, атаки произошли на этой неделе, но все они были отбиты.

"Со стороны Украины не было никаких немедленных комментариев по поводу атак", – добавляет издание.

Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что последние украинские атаки создали дополнительную угрозу для энергетических рынков в период "экстремальной дестабилизации", вызванной войной на Ближнем Востоке.

"Наши военные делают все возможное, чтобы устранить эту угрозу. Но это угроза для критической инфраструктуры. Это угроза международным энергетическим маршрутам. И в то время, когда мировые энергетические рынки испытывают, мягко говоря, беспокойство, такие безответственные, необдуманные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать ситуацию", – заявил Песков.

Издание напоминает, что через газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" российский газ поставляется в Турцию, откуда часть его подается в европейские страны, в частности в Венгрию, Словакию и Сербию.

Атаки Украины на російську енергетику – останні новини

Украинские дроны регулярно наносят удары по российским энергетическим объектам. Дроны СБУ в конце сентября 2025 года во второй раз за семь дней долетели до Башкортостана и поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром Нефтехим – Салават". В результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе для всей России со стороны украинских БПЛА. По его словам, в настоящее время ни один регион РФ не может чувствовать себя в безопасности из-за атак украинских БПЛА. В частности, он отметил, что если раньше Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, то сейчас это изменилось.

Государственная Дума России признала, что страна не имеет возможности защитить всю свою территорию от ударов беспилотников.

