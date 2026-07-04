Чтобы был дым: Ким раскрыл особенности новой тактики россиян

Россияне таким образом хотят создать картинку для телевидения, мол они уничтожают логистику и наносят огромный удар Украине.

Россияне изменили тактику нанесения ударов, поэтому все чаще целенаправленно атакуют украинские АЗС. Также под ударами оказываются склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" сообщил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. По его словам, только 2 июля в результате удара по АЗС в Николаевской области погиб человек.

"Я вижу изменения в тактике. Враг определил 150-километровую зону и наносит удары по заправкам. Кроме того, он попал в супермаркет строительных материалов и в другие предприятия. Это происходит не только в Николаевской области, но и по всей линии фронта, а также внутри страны", – сказал он.

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По словам Кима, на логистику такие атаки не повлияют, ведь военные не заправляются на обычных АЗС, поскольку у них есть свои каналы.

Он подчеркнул, что россияне таким образом хотят создать картинку для телевидения: будто бы поджигают логистику и наносят огромный удар по Украине.

"Это делается для того, чтобы по российскому телевидению можно было показывать, что вот мы тоже сжигаем их логистику, и вот она горит, и вот какой огромный удар мы наносим Украине. Из-за этого враг выделил дополнительные средства на поражение и действительно изменил тактику, в основном наносит удары по гражданским объектам, в которых есть горючие материалы. Это склады строительных материалов, предприятия, автозаправки. Им нужно, чтобы был дым, чтобы они могли это показывать по телевизору в России", – резюмировал глава ОВА.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, российский правитель Владимир Путин заявил, что его войска якобы захватили Константиновку в Донецкой области.

Во время совещания с военным командованием начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска якобы установили контроль над Константиновкой.

По его словам, город является одним из ключевых укрепленных районов украинской обороны в Донецкой области.

Путин назвал Константиновку важным транспортным и промышленным центром Донбасса и оценил ее якобы захват как стратегическое достижение.

Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН заявил, что информация об оккупации Константиновки не соответствует действительности.

По его словам, согласно данным автоматизированной системы управления "Дзвин" и системы DELTA, населенный пункт остается под контролем украинских военных.

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