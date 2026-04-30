Удар по Перми: появились спутниковые снимки российской нефтеперекачивающей станции

Огонь охватил по меньшей мере два резервуара.

После удара Сил обороны Украины по нефтеперкачивающей станции в российской Перми возник серьезный пожар.

Спунтиковые снимки от фирмы Planet Labs, на которых видны последствия атаки, публикует русская служба Радио Свобода. Отмечается, что огонь охватил сразу два резервуара с топливом.

Тем временем Telegram-канал Exilenova+ поделился новыми кадрами пожара на Линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Пламя стало сильнее. Возникли предположения, что там мог взорваться еще один резервуар с нефтепродуктами.

Стоит отметить, что пораженная станция "Пермь" принадлежит российской компании АО "Транснефть. Она является важным хабом магистральной нефтетранспортной системы страны-агрессора.

Удары по нефтяным объектам на территории России

В ночь на 29 апреля дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, которая находится возле города Пермь. Объект расположен в более чем в 1500 км от Украины.

Под ударом днем ранее вновь оказался нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Там вспыхнул мощный пожар, местные власти говорили об эвакуации жителей близлежащих улиц.

Дым от пожара растянулся на почти 400 километров. Облако накрыло сразу несколько крупных городов РФ – в том числе, Ставрополь и Армавир.

Вас также могут заинтересовать новости: