Нужно нажать Документы — Помочь армии. Как всегда, все в несколько кликов.

Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу в "Дии" — отныне можно перевести средства нашей армии прямо в приложении.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Запустили новую услугу в "Дии" — отныне можно перевести средства нашей армии прямо в приложении. Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым". Нужно нажать Документы — Помочь армии. Как всегда, все в несколько кликов", - отметил он.

Федоров добавил, что услуга доступна для пользователей IOS и Android.

Напомним, ранее в Раде обсудили возможность записи в территориальную оборону через "Дию".