фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу в "Дии" — отныне можно перевести средства нашей армии прямо в приложении.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Запустили новую услугу в "Дии" — отныне можно перевести средства нашей армии прямо в приложении. Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым". Нужно нажать Документы — Помочь армии. Как всегда, все в несколько кликов", - отметил он.
Федоров добавил, что услуга доступна для пользователей IOS и Android.
Напомним, ранее в Раде обсудили возможность записи в территориальную оборону через "Дию".