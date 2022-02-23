Украинцам хотят разрешить записываться в ряды территориальной обороны через сервис "Дия".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после встречи президента Украины с лидерами фракций и групп Верховной Рады.
Он отметил, что это позволит избавиться от бюрократии.
"Мы там, кстати, проговорили также хорошую инициативу, чтобы Минцифры через "Дию" сделал запись территориальной обороны", - сообщил он.
По его словам, сейчас многие отказываются записываться в территориальную оборону, несмотря на большой список документов, справок, которые нужно собрать.
По его словам, необходимо все организовать так, чтобы записаться в территориальную оборону "можно было в несколько кликов".
Арахамия отметил, что также речь шла о необходимости принятии закона об оружии, что дало бы людям возможность "самостоятельно покупать оружие и потом записываться в территориальную оборону".
Напомним, ранее Верховная Рада позволила членам добровольческих формирований территориальных общин использовать личное охотничье и стрелковое оружие.
Закон определяет, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье и стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним.