Депутаты считают, что необходимо избавиться от бюрократии.

Украинцам хотят разрешить записываться в ряды территориальной обороны через сервис "Дия".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам после встречи президента Украины с лидерами фракций и групп Верховной Рады.

Он отметил, что это позволит избавиться от бюрократии.

"Мы там, кстати, проговорили также хорошую инициативу, чтобы Минцифры через "Дию" сделал запись территориальной обороны", - сообщил он.

По его словам, сейчас многие отказываются записываться в территориальную оборону, несмотря на большой список документов, справок, которые нужно собрать.

По его словам, необходимо все организовать так, чтобы записаться в территориальную оборону "можно было в несколько кликов".

Арахамия отметил, что также речь шла о необходимости принятии закона об оружии, что дало бы людям возможность "самостоятельно покупать оружие и потом записываться в территориальную оборону".

Напомним, ранее Верховная Рада позволила членам добровольческих формирований территориальных общин использовать личное охотничье и стрелковое оружие.

Закон определяет, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье и стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним.

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