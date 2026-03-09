РФ исчерпывает свои возможности для ведения активных наступательных операций, - офицер

Ильенко подчеркивает, что рано или поздно у врага начнется серьезный кризис пополнения своих войск.

Россия исчерпывает свои возможности для ведения активных наступательных операций в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказал Андрей Ильенко, офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж". Отвечая на вопрос о подготовке российских оккупантов к весенне-летнему наступлению, военнослужащий подчеркнул, что враг всегда пытается его вести, независимо от времени года.

В то же время сезонность влияет на обстоятельства на поле боя. В частности, теплая часть весны или лето больше подходят для наступательных операций, ведь дают сухую почву и "зеленку".

Потери врага

Говоря о потерях противника, Ильенко подчеркнул, что у оккупантов они значительные.

"Рано или поздно у них начнется серьезный кризис пополнения. И он уже происходит. Им все труднее вербовать пушечное мясо. Даже за эти безумные деньги, которые они на это вкладывают. И этих денег становится все меньше", – сказал он.

Офицер также подчеркнул, что российские захватчики не могут накопить достаточное количество своих людей на всех участках фронта: где-то их становится больше, а где-то – меньше. Соответственно, появляются "слабые места", по которым Украина начинает бить, в частности, точечными контрударами.

"Освобождаются территории, враг отбрасывается", – отметил военнослужащий.

Россия "исчерпывается"

"Те тенденции, которые мы видим сейчас, во многом свидетельствуют о том, что Россия исчерпывает свои возможности для ведения активных наступательных операций. Исчерпаются ли они в ближайшее время – наверное, нет. Но тенденции у них нехорошие", – отметил Ильенко.

По его словам, все это в комплексе может говорить о том, что мы приближаемся к тому, что ставим перед собой стратегическую цель, а именно – сделать невозможной способность России дальше вести активные наступательные действия.

"Произойдет ли это быстро, – я никого не настраиваю на быстрое... "Две-три недели" или "два-три месяца", – мы этого не знаем. Нам нужно делать свою работу", – сказал Ильенко.

Контрнаступление Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Институт изучения войны отметил, что контрнаступление Украины на юге в феврале могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области, а также на ожидаемое весенне-летнее наступление России на "Пояс крепостей" в Донецкой области.

Кроме того, аналитики проекта DeepState заявили, что в районе Гуляйполя Запорожской области ситуация не является успешной, ведь противник практически оккупировал город. В то же время Силы обороны Украины продолжают осуществлять зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

