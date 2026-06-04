Не такой уж и 'новый': аналитики раскрыли неожиданные подробности о российском самолете А-50У

31 мая российские СМИ сообщили о поставке недавно модернизированного самолета А-50У.

В России представили самолет А-50У как "новый модернизированный" борт, хотя на самом деле его обновление завершили еще в 2011 году, сообщили аналитики из группы AviVector в соцсети X.

В сообщении говорится, что 31 мая российские СМИ сообщили о поставке недавно модернизированного самолета А-50У. Однако на самом деле речь шла о ранее модернизированном А-50У, который прошел ремонт и вернулся в эксплуатацию.

Добавляется, что 30 мая самолет А-50У (RF-92957, "Красный 47") провёл проверку наземной связи после завершения капитального ремонта.

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"А-50У (RF-92957, "Красный 47") был первым серийным модернизированным самолетом, поставленным в Воздушно-космические силы России 31 октября 2011 года", – отмечают аналитики.

Как рассказал"Милитарный", в ходе модернизации самолет получил новую электронику. В частности, была усовершенствована система отображения обстановки на рабочих местах операторов и установлены мониторы высокого разрешения. Кроме того, борт оснастили новым пилотажно-навигационным комплексом.

Аналитики сообщили, что самолет оснащен радиотехническим комплексом "Шмель", созданным на базе советской бортовой электронно-вычислительной машины "Аргон-50".

Примечательно, что А-50 способен осуществлять разведку воздушных, наземных и надводных целей. По данным, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла как минимум два таких самолета.

Известно, что враг потерял первый борт в январе 2024 года, он имел регистрационный номер RF-50601, а в феврале того же года россияне потеряли второй самолет над Азовским морем.

Кроме того, в ночь на 17 марта в городе Старая Русса Новгородской области был атакован 123-й авиационный ремонтный завод, на территории которого могли находиться самолеты А-50.

Авиация России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным аналитиков, Россия имеет в строю не более четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Отмечается, что это существенно ограничивает возможности РФ по контролю воздушного пространства и наведению истребителей. Такая ситуация может стать важным фактором в случае получения Украиной шведских истребителей JAS 39 Gripen. Именно они помогают российским истребителям, в частности Су-35С и МиГ-31БМ, получать целеуказания для применения дальнобойных ракет Р-37М.

Также мы писали, что директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе Анатолий Храпчинский заявил, что Силы обороны Украины уничтожили два российских самолета Ту-142 в Таганроге. Эксперт добавил, что уничтоженные самолеты в последнее время РФ активно перемещала. Храпчинский предположил, что это может быть связано с тем, что враг использовал их для восстановления парка Ту-95МС. По его словам, ряд деталей, в частности агрегаты, винты, двигатели у этих самолетов идентичны. И поэтому Ту-142 позволяют РФ восстановить тот парк Ту-95МС, который активно используется для войны против Украины.

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