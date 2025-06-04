На кадрах видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

Появилось видео того, как начиналась специальная операция Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков в тыловых авиабазах.

Видео УНИАН предоставили источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Так начиналась "Паутина", - прокомментировал собеседник.

Видео дня

В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

Операция "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Уникальная спецоперация получила название "Паутина", ее готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

СБУ отработала по четырем военным аэродромам Российской Федерации. "Хлопок" был на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

По словам Малюка, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

"Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - рассказал глава СБУ.

Он подчеркнул, что Украина отработала абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города.

"Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - добавил глава СБУ.

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