Для самолетов тактической авиации россияне начали строить укрытия от украинских дронов.

После операции "Паутина" и ряда других ударов по аэродромам России агрессор теперь ищет пути обезопасить свою военную авиацию. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире проекта "Фабрика новостей".

"Они начали строить укрытия для тактической авиации - истребителей и бомбардировщиков потому, что мы их сейчас загнали так, что они нигде не могут быть в безопасности. Если раньше они летали к линии боевого соприкосновения на расстояние 100-150 км, то потом они переместились на 300 км и начали перемещаться дальше", - подчеркнул Криволап.

При этом аналитик добавил, что сейчас эскадрилья Су-34, приписанная к "Энгельсу", не знает куда ей деваться, хотя речь идет об авиабазе на расстоянии 650 км от украинской границы.

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"Они пытались там в Бутурлино перебраться, но и там достали. Поэтому они, понимая, что дальше бежать некуда, то решили что-то делать, в частности, какие-то укрытия. Стратегическую авиацию они не могут поставить под укрытие и даже навес, потому что есть договоренность с американцами по договору о ядерных вооружениях, что обе стороны - хоть и вышли из этих всех договоренностей - показывают все перемещения стратегической авиации. Поэтому закрывать Ту-160, Ту-95 и даже Ту-22 они не будут, потому что это будет серьезное повышение уровня опасности в отношении использования ядерной триады", - сказал Криволап.

При этом эксперт отметил, что россияне загнали самолеты на отдаленную авиабазу Анадырь на Чукотке.

"Это потому, что там дорог нет и там наши грузовики подъезжать не могут", - пошутил Криволап, напоминая об операции "Паутина", в ходе которой дроны-камикадзе привезли под российские аэродромы в грузовиках.

Россия спрятала самолеты на востоке

Как сообщал УНИАН, Россия срочно перебазировала часть стратегических бомбардировщиков на Дальний Восток, что, очевидно, связано с недавними украинскими ударами по российским авиабазам.

Отмечается, что все Ту-160 с аэродромов "Белая" в Иркутской области и "Оленья" в Мурманской области были перебазированы в "Анадырь" на Чукотке и в "Елизово" на Камчатке. Еще часть самолетов теперь находится в Татарстане.

Также с авиабаз перебазировали все Ту-95МС и 11 самолетов Ту-22М3. Их разместили в дальневосточных и южных аэродромах "Украинка", "Энгельс-2", "Борисоглебск" и "Моздок".

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