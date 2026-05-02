Операция 'Паутина': РФ оценила убытки в более чем $26 млн

Атака дронов на аэродромы РФ могла уничтожить до трети стратегической авиации противника.

Министерство обороны России оценило потери от спецоперации Службы безопасности Украины под названием"Паутина" в 2 миллиарда рублей (около $26,7 млн). Речь идет о повреждении авиационной техники в результате атак на военные аэродромы летом 2025 года, пишет The Insider.

По данным российских СМИ, эта сумма фигурирует в материалах уголовного дела, которое расследует Следственный комитет РФ.

Операция состоялась 1 июня 2025 года сразу в нескольких регионах РФ – Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. Для ударов использовали более сотни FPV-дронов, которые, по версии следствия, завезли в страну в грузовиках под видом гражданских товаров.

Уголовное дело

Обвиняемыми по делу являются четверо водителей грузовиков. Им инкриминируют теракт и незаконную перевозку взрывчатых веществ. В то же время сами мужчины вину отрицают и заявляют, что не знали о содержимом груза.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил проведение операции, отметив, что водители фактически были использованы "втемно", а дроны спрятали в специальных контейнерах с дистанционным открыванием.

Российские следователи считают организаторами нескольких граждан Украины, которые в настоящее время объявлены в розыск.

Основными целями стали самолеты стратегической авиации, в частности Ту-95МС и Ту-22М3. По оценкам украинской стороны, были поражены десятки самолетов, включая бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и транспортную авиацию.

Напомним, по подсчетам аналитиков, Россия могла потерять до трети боеспособного парка стратегических бомбардировщиков, что существенно повлияло на ее возможности наносить массированные ракетные удары.

Ранее источники УНИАН в спецслужбах сообщали, что россияне до сих пор не смогли восстановить ущерб, нанесенный их стратегической авиации в результате украинской операции "Паутина". По данным источника, Москва пытается скрыть реальные масштабы своих потерь.

Defense News пишет, что операция "Паутина" заставила США пересмотреть защиту собственных оборонных объектов от атак дронов. В частности, внимание привлекли авиабазы с F-35 и оборонные заводы, оказавшиеся уязвимыми из-за бюрократических пробелов.

