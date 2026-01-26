Реальный рычаг: в Kyiv Post рассказали о тайной попытке вооружить Украину 'Томагавками'

Политическая проблема, связанная с внедрением нового оружия, всегда является первым препятствием.

В США кампания давления на Россию с целью изменить ход войны в Украине возобновилась. Об этом пишет Kyiv Post.

В условиях продолжающихся ракетных обстрелов украинских городов со стороны России и нежелания Кремля идти на уступки, небольшая, но всё более активная группа защитников Украины в Вашингтоне утверждает, что единственный способ заставить Владимира Путина к переговорам - это значительно укрепить позиции Киева. Их последняя, ​​давно обсуждаемая идея - дать Украине ракеты "Томагавк".

Отмечается, что в центре этой кампании находится Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник Главнокомандующего ВСУ. Он недавно встретился один на один с министром обороны Питом Хегсетом, и, по его словам, провел всестороннюю дискуссию о войне.

Райс, один из закулисных архитекторов предыдущих попыток добиться одобрения США для кассетных боеприпасов и ракет ATACMS, теперь считает, что настал момент для чего-то гораздо более смелого - небольшого, нераскрытого количества крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования, способных наносить удары вглубь России. Он напомнил, что уже существуют наземные пусковые установки, способные запускать эти ракеты, которые называются "Тайфунами". Райс сказал:

"Путин реагирует только на силу. Если он не согласится на мир, то, на мой взгляд, президент Трамп с высокой вероятностью одобрит "Томагавки".

Встреча в Пентагоне

Райс отказался подробно рассказывать об ответах Хегсета, назвав большую часть разговора конфиденциальной, однако раскрыл, что именно он предлагал.

По его словам, он напрямую попросил Хегсета предоставить Украине "Томагавки" - пусть даже "небольшое, неразглашаемое количество".

"Даже небольшое количество, успешно выпущенных вглубь России, окажет огромное давление на Путина. Несколько "Томагавков" сделают то же самое. Дальность действия настолько велика, что Россия просто не может защитить все свои критически важные объекты", - подчеркнул Райс.

Он отметил, что политическая проблема, связанная с внедрением нового оружия, всегда является первым препятствием.

"Первое отдельное оружие любой новой системы вооружения всегда является самым сложным с политической точки зрения. Но как только вы переступаете порог - срываете печать - дискуссия на этом заканчивается. И тогда это уже не дискуссия. Мы видели это с каждой системой вооружения: HIMARS, кассетные боеприпасы, танки Abrams, танки Leopard, 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном, ATACMS с дальностью полета 165 км, ATACMS с дальностью полета 300 км, F-16, и теперь "Томагавк" . Россияне протестуют против "красных линий"… мы отправляем первые образцы на Украину… и тогда дискуссия заканчивается", - пояснил он.

По словам Райса, реальная сила этих ракет заключается не в причиняемом ими ущербе, а в создаваемой ими неопределенности:

"ATACMS вынудили Россию перенести свои аэродромы, командные центры и склады на расстояние более 300 километров. Это тактический вопрос. "Томагавк" - стратегическая система. Четыре тысячи километров. Его можно отправить из Киева в Москву".

Разногласия вокруг Трампа

Отмечается, что то, одобрит ли президент Дональд Трамп такой шаг, остается открытым и глубоко спорным вопросом внутри его собственной администрации. Некоторые чиновники утверждают, что инстинкт президента избегать втягивания и эскалации по-прежнему преобладает.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа предупредил, что "удары на дальние расстояния по России рискуют сорвать любой дипломатический путь еще до его начала".

"Президент Трамп хочет рычагов влияния, а не спирали", - сказал он.

Другие, близкие к команде национальной безопасности, видят ситуацию иначе. Помощник сенатора по вопросам обороны заявил, что предложение Райса привлекает внимание именно потому, что оно соответствует стилю ведения переговоров Трампа:

"Президент верит в шок и давление. Это рычаг. Реальный рычаг".

Утверждается, что на Капитолийском холме эта идея больше не ограничивается аналитическими центрами и кругами сторонников.

Помощник сенатора-республиканца заявил , что дебаты вокруг "Томагавков" отражают растущее разочарование тупиковой ситуацией.

"Если цель состоит в том, чтобы заставить Путина выбирать между эскалацией и переговорами, то это именно то, что нужно. Это говорит Москве, что убежище исчезло", - сказал он.

Издание пишет, что теперь Райс пытается воссоздать давление со стороны элиты, которое помогло разблокировать танки "Леопард" два года назад.

"Европейцы должны требовать их. Ведь именно европейцам придётся финансировать эти "Томагавки", так что, по сути, именно европейцы должны выступать за них и финансировать их. Подавляющее большинство европейских партнёров твёрдо поддерживают победу Украины и щедро финансируют украинский бюджет. Но они не выступают за "Томагавки" и не финансируют их. Это стратегическое несоответствие их заявленной цели - победе Украины. Украина не может победить, опираясь только на оборону", - сказал он.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Ранее бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун высказывал мнение, что появление этих американских крылатых ракет у Вооруженных сил Украины станет маркером практической интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО.

