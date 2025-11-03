Виктор Ягун считает, что Украина уже фактически полностью интегрировались в систему обеспечения стран НАТО.

Появление американских крылатых ракет Tomahawk у Вооруженных сил Украины станет маркером практической интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО. Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун в эфире "Ранок.LIVE".

"То есть мы уже фактически полностью интегрировались в их систему обеспечения, потому что "Томагавки" есть на вооружении не только США, но и других стран. Вот и все. Мы в крайнем случае будем ориентироваться, что это за ракеты, как их использовать, где применять. У нас будут специалисты, которые готовы будут их принимать и масштабировать свои знания на другие подразделения", - сказал он.

Ягун добавил, что получение сложных классов техники, включая истребители типа F-35, пока затруднено из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры на украинских аэродромах. В то же время он отметил, что Украина уже готова к использованию ракет Tomahawk.

Видео дня

Бывший заместитель председателя СБУ подчеркнул, что получение Украиной ракет Tomahawk не гарантирует снятия всех технических или политических ограничений. Тем не менее, их получение сделает Украину ближе к стандартам армий стран НАТО.

Рассматривает ли Трамп возможность передачи ракет Tomahawk Украине

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп ответил, рассматривает ли он сейчас передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, сейчас он не собирается передавать Украине это оружие, но не исключил.

Тем не менее, Трамп отметил, что он может поменять свое решение в будущем. Кроме того, он заверил, что не планирует использовать замороженные российские активы в Европе как инструмент для переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: