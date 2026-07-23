У россиян появилась новая схема управления дронами: Флеш раскрыл детали

Зафиксирован первый случай управления "Молниями" через "Герберу".

Россияне совершенствуют свои технологии в ходе дроновых атак, в частности, недавно был зафиксирован случай управления дронами "Молния" через "Герберу". Об этом сообщил советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Специалист отметил, что МЕШ-модемы на "Молнии" и на "Шахеде" (Гербере) имеют одного китайского производителя и работают в одном диапазоне частот, однако ранее они не были совместимы между собой из-за ограничений лицензии.

"Сегодня мы имеем первый случай управления "Молниями" через "Герберу", – сообщил он.

Видео дня

Флеш отметил, что такое изменение было ожидаемым.

"Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться. Если что, валим "Герберу", а "Молнии" сами упадут, – подчеркнул эксперт.

Флеш о российских технологиях

Ранее Флеш сообщал, что Россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинков". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников.

В то же время, по его словам, чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях, россиянам нужно запустить как минимум несколько сотен спутников.

Также эксперт предупреждал, что Россия меняет тактику применения беспилотников типа "Шахед" и переходит к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления.

Вас также могут заинтересовать новости: