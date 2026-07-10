Сотни АЗС пострадали от ударов России: эксперт предупредил о неизбежных изменениях

Пострадало уже до 200 заправок – потери есть у всех сетей.

В результате ударов российских оккупантов в Украине пострадало уже до 200 АЗС, поэтому график их работы будет сокращен, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет. Об этом сообщает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"Очень тяжелое начало июля для всей страны и для рынка топлива в частности. АЗС заверили, что продолжат работу, ведь постепенно адаптировались к новым реалиям. Но график работы, очевидно, будет изменен (сокращен), а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет. Сейчас не время пить кофе/чай на АЗС. Новое время требует также дисциплины и планирования со стороны потребителей. Чем реже и чем меньше времени вы будете проводить на АЗС, тем лучше", – пишет Куюн.

Он также предупреждает, что вопрос с доставкой остается открытым, ведь враг открыл охоту на бензовозы. В то же время от идеи передвижных АЗС в Украине пока отказались. Зато вместо этого появляются ещё два нововведения: спиртосодержащий бензин и МЗНН.

Видео дня

"На фоне массированных атак на АЗС намерения правительства срочно ввести в действие закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН) выглядят откровенно непонятными. Тем более что за потери инфраструктуры и топлива государство никакой компенсации не предусматривает, то есть везите и храните на свой страх и риск", – комментирует эксперт.

По его словам, рынок достойно пережил два кризиса – весной 2022 и 2026 годов – без норматива по запасам, а за счет диверсификации и гибкой логистики.

"Незаметно на заправочных станциях появился спиртосодержащий бензин Е10. Ни роста цен, ни жалоб на качество не слышно. В целом же эта программа по своей актуальности и духу очень похожа на уже упомянутый МЗНН. Оба проекта готовились по 15 лет и были внедрены в самое неудачное время", – считает Куюн.

Отдельно эксперт прокомментировал очередной скачок цен на энергоносители.

"Ормуз-2. Не успели мировые цены вернуться к февральскому уровню (только на нефть, которую мы не покупаем), как всё началось заново. Нефть уже под 80 долл./барр. (была 70), дизель в Лондоне снова 1100 долларов (падал до 875, но в феврале был 750)", – пишет Куюн.

Цены на топливо в Украине – последние новости

8 июля цены на нефть выросли более чем на 2% после того, как в ответ на атаки Тегерана на суда в Ормузском проливе США нанесли авиаудары по Ирану и возобновили санкции на продажу местной нефти.

В результате эксперт по топливу Дмитрий Леушкин ожидает повышения цен на все виды топлива на несколько гривен уже во второй половине июля.

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