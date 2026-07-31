Россияне уничтожили сотни АЗС в Украине: в FT раскрыли цель атак

Удары наносятся на фоне того, что российские войска не могут добиться значительного продвижения на поле боя.

Этим летом российские войска атаковали сотни автозаправочных станций в Украине, расширив воздушную кампанию Москвы против гражданской инфраструктуры. Теперь под удары попадают также объекты, обеспечивающие доступ к топливу в прифронтовых регионах страны, говорится в публикации Financial Times.

Украинские чиновники рассказали изданию, что эти атаки, которые в последние недели усилились, по всей видимости, направлены на то, чтобы нарушить привычный уклад жизни гражданского населения в районах, где российские войска пытаются продвигаться вперед. По их словам, цель состоит в том, чтобы заставить людей уезжать и усилить социальную напряженность.

Также эти удары, как отметили чиновники, могут быть ответом на атаки Киева по российским нефтяным и газовым объектам.

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"Их логика такова: если у нас не будет бензина, почему у вас жизнь должна продолжаться как обычно?" – рассказал FT Виталий Дякивнич, глава Полтавской областной военной администрации.

Как отмечается в издании, атаки происходят на фоне того, что российские войска не могут добиться значительного продвижения на поле боя, а обычные россияне начинают ощущать последствия дальнобойных ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам, в частности из-за дефицита топлива и запретов на его экспорт.

По словам депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, Россия в целом уничтожила более 200 автозаправочных станций в Украине. По меньшей мере 80 из них были расположены в Харьковской области.

На прошлой неделе российское подразделение беспилотников "Рубикон" опубликовало видео девяти ударов FPV-дронами по АЗС в Харьковской и Сумской областях. На кадрах было видно, что часть атак происходила днем, когда рядом находились автомобили и люди.

В Полтавской области, по словам Дякивнича, российские войска в минувшую субботу за несколько часов атаковали четыре автозаправочные станции на дороге в Харьков. В то же время он подчеркнул, что у региона нет проблем с поставками топлива.

Дякивнич также заявил, что эти атаки являются "попыткой отомстить за удары по их нефтеперерабатывающим заводам", которые приблизили войну к россиянам больше, чем когда-либо с момента начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Чиновник признал, что удары по АЗС влияют на украинский бизнес, поскольку затрудняют логистику и доставку товаров. В сочетании с мировым ростом цен на топливо это может привести к подорожанию товаров и услуг.

Атаки на автозаправочные станции также зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявлял, что недавно в регионе в результате российских ударов было уничтожено более 30 АЗС.

"Атаки на автозаправочные станции – один из главных приоритетов врага", – сказал он.

Для ударов по АЗС Россия использует ударные дроны "Герань", беспилотники самолетного типа и авиабомбы, способные поражать цели на значительном расстоянии.

В издании отметили, что украинские сети и владельцы автозаправочных станций усилили меры безопасности из-за угрозы новых ударов. На некоторых АЗС устанавливают антидроновые сетки, а во время воздушных тревог заправки могут временно приостанавливать работу.

Последствия российских атак на АЗС

Ранее директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн сообщал, что в результате ударов российских оккупантов в Украине пострадало уже до 200 АЗС, поэтому график их работы сокращается, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет.

Он также предупреждал, что вопрос с доставкой остается открытым, ведь враг охотится и на бензовозы. В то же время от идеи передвижных АЗС в Украине пока отказались. Зато вместо этого появляются ещё два нововведения: спиртосодержащий бензин и МЗНН.

Впоследствии основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН сообщил, что РФ постепенно сокращает количество ударов дронов по украинским АЗС, поскольку такая тактика не дала ожидаемого результата.

Эксперт пояснил, что российские войска всё реже атакуют украинские заправки, поскольку топливный бизнес быстро восстанавливает их работу.

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