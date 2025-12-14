Для штурмов РФ здесь активно использует технику.

Ситуация в районе Константиновки стабильно сложная, поскольку РФ регулярно пытается прорвать оборону Украины. Об этом в интервью "Новинарне" рассказал Шамиль Крутков, комбриг 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"За четыре месяца, что мы находимся на направлении, противник пытался неоднократно прорвать оборону бригады и выйти на западный фланг Дружковки. Для этого в сентябре они перебросили сюда группировку морской пехоты. Однако успех россияне имели лишь ограниченный. Их наступление нам удалось остановить", - сказал Крутков.

Он добавил, что после этого россияне усилили это направление мотострелковыми подразделениями. В основном для наступления РФ здесь использует бронетехнику и танки, комбинируя их с мотоциклами или малыми штурмовыми группами. По словам военного, не исключено, что РФ имеет целью взять в окружение Константиновку и возможно даже двигаться в сторону Дружковки. На вопрос, насколько велик риск повторения сценария Покровска для Константиновки, военный ответил:

"Я думаю, об этом еще рано говорить. Но такое исключать также нельзя. Это война, и она очень динамична. Особенно учитывая засилье дронов на переднем крае", - ответил Крутков.

Ранее аналитики из Института изучения войны рассказали детали успешной операции Сил обороны в районе Купянска. Отмечается, что украинским защитникам удалось выйти на правый берег реки Оскол и перерезать российские наземные линии связи к Купянску с севера.

В то же время аналитики отмечают, что Россия рассматривает захват Лимана, как возможность для будущего наступления на Славянск. Эксперты отмечают высокую динамику боевых действий на этом направлении.

