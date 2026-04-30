Зеленский отреагировал на предложение Путина о перемирии на 9 мая

Президент подчеркнул, что Украина предлагает долгосрочное прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о перемирии в российский День Победы, 9 мая.

Зеленский отметил, что поручил связаться с командой президента США Дональда Трампа и выяснить детали российского предложения.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", – подчеркнул президент.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны.

"Наше предложение – прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир", – отметил он, добавив, что Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате.

Путин предложил прекращение огня на день Победы

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Путин заявил о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. При этом, как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп "активно поддержал эту инициативу".

В то же время аналитики ISW отмечают, что такие односторонние прекращения огня выгодны России, поскольку Кремль использует их для обвинения Украины в нарушении режима прекращения огня и для накопления беспилотников и ракет большой дальности для дальнейших масштабных атак.

Аналитики напоминают, что РФ уже использовала такую стратегию во время "пасхального перемирия", когда накопила запасы оружия, а затем нанесла два масштабных удара по Украине.

