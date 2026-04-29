Путин сообщил Трампу о готовности 'объявить перемирие на период Дня Победы'

По словам Ушакова, президент США поддержал предложение Путина.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности "объявить перемирие ко Дню Победы". Об этом он проинформировал американского лидера Дональда Трампа по телефону, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, разговор продолжался более полутора часов.

"Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы", - сказав Ушаков.

Он утверждает, что Трамп "активно поддержал эту инициативу".

По словам Ушакова, президент США сказал Путину, что сделка для "разрешения конфликта в Украине уже близка".

"Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа, выразил президенту США поддержку в связи с этим. Российский президент считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана", - сказал он.

Путин рассказал Трампу, что российские войска якобы "удерживают инициативу и теснят позиции противника". Ушаков добавил:

"Трамп и Путин высказали схожие оценки поведения правительства во главе с Владимиром Зеленским, заявив, что оно затягивает конфликт".

Перемирие в Украине

Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками и ракетами по Украине в течение дня 15 апреля и в ночь на 16 апреля, используя более 700 воздушных целей. Как писали аналитики Института изучения войны, российские оккупанты смогли накопить такое количество оружия, воспользовавшись "пасхальным перемирием" 11-12 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: