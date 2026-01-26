Нардеп Костенко оценил шансы на завершение войны в Украине в ближайшее время

Депутат считает, что Путин вряд ли пойдет на энергетическое перемирие.

Окончания войны в ближайшей перспективе не будет, российский диктатор Владимир Путин будет продолжать играть свою игру. Об этом в эфире Новини.Live сказал народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Все может быть, но я все же не вижу этого в ближайшей перспективе, Путин будет играть переговорами", - отметил он.

По его словам, может идти речь о готовности к перемирию - однодневному или двухдневному, однако все это будет делаться для того, чтобы "держать в фокусе внимания" президента США Дональда Трампа.

"Чтобы тот не накладывал на Россию и ее сателлитов санкции, чтобы Путин мог строить свои ракеты. Он будет так играть", - сказал Костенко.

Нардеп подчеркнул, что не верит в конец войны в ближайшем будущем, но не исключает согласия Путина на временное перемирие, чтобы продемонстрировать, что он к чему-то готов:

"Но это часть игры, которая будет приводить к возобновлению боевых действий. Просто игра Путина".

Также он сомневается, что Россия пойдет на энергетическое перемирие, поскольку Путин не видит от этого никакой выгоды.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись переговоры по поиску путей к установлению мира между представителями Украины, США и России.

Axios, ссылаясь на свои источники, писал, что эта встреча была "продуктивной" и проходила в "дружеской" атмосфере.

Отмечалось, что переговоры включали как совместные встречи американских посредников с российскими и украинскими переговорщиками, так и прямую встречу россиян и украинцев без присутствия американцев. По словам американского чиновника, в какой-то момент даже все выглядели почти как друзья, и у него появилось чувство надежды.

