Война против Украины стала стратегическим провалом Путина, экономика РФ на грани, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что российский диктатор Владимир Путин потерпел стратегический провал из-за войны против Украины. Об этом он сообщил во время выступления на панельной дискуссии "Может ли Европа защитить себя?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, политик проанализировал достижения России за последние четыре года.

По его словам, Россия захватила около 20% территории Украины путем применения военной силы, но во время боевых действий в ее рядах один миллион человек погибли и получили ранения.

Также уменьшилась сфера российского влияния, потому что страны Центральной Азии и Южного Кавказа отдаляются от имперской России.

"Посмотрите сейчас на российскую экономику. Если мы будем учитывать показатели инфляции за первые две недели, то мы увидим 30% инфляции в этом году. Процентные ставки на уровне 16%. Нулевой рост. Отсутствие резервов. Неспособность платить солдатам, когда закончится война", - подчеркнул Стубб.

При этом он больше обеспокоен тем, что Россия не желает прекращать войну против Украины из-за того, что "не может себе позволить этого сделать".

"Давайте посмотрим на дела в перспективе... Они не были способны продвинуться в последние четыре года настолько, насколько рассчитывали. Эта война стала полным стратегическим провалом президента Путина. Он увеличил размер НАТО. Он сделал Украину европейской. Он увеличил оборонные бюджеты европейских государств", - добавил Стубб.

В этой связи он убежден, что европейцы способны защищать себя.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Мар Рютте призвал сохранять внимание на поддержке Украины как на первом приоритете для европейских союзников. Он считает поддержку нашего государства гораздо более важной, чем дискуссии вокруг Гренландии.

В то же время президент Чехии Петр Павел высказался по поводу критики передачи самолетов Украине. По его словам, возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не ослабит обороноспособность его страны.

"Боюсь, что этим решением мы приближаемся скорее к эгоизму, чем к солидарности", - заявил Павел.

