Силы обороны отбросили россиян сразу у 4 сел: DeepState раскрыл, что изменилось на карте

Успешные действия украинских защитников позволили сократить территории, на которых находятся оккупанты.

Силы обороны Украины успешно отбросили российских оккупантов вблизи четырех сел в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского", – говорится в сообщении.

Как известно, села Малиевка, Сичневое, Новогеоргиевка и Запорожское расположены в Синельниковском районе Днепропетровской области.

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"Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще удерживает позиции в тылу, поэтому уточнения по "синей зоне" появятся позже", – говорится в сообщении.

Успехи Сил обороны в Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, накануне в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" заявили, что его бойцы освободили 6 населенных пунктов в Днепропетровской области. Отмечалось, что глубина продвижения украинских защитников составляет 25 километров. Также украинские защитники рассказали, что в ходе наступления нанесены критические потери российской 120-й дивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса.

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