В российском Липецке после взрывов масштабный пожар (видео)

Под ударом могли оказаться местная ТЭЦ или металлургический комбинат.

В российском Липецке в ночь на 21 июля, вероятно, были атакованы ТЭЦ-2 или металлургический комбинат. В городе прогремели взрывы, после которых начался пожар. Перед этим в регионе объявили ракетную тревогу

Как пишет Astra, согласно анализу кадров от очевидцев, пожар возник в районе местной ТЭЦ и завода "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК). Предприятие является одним из крупнейших производителей стали в России.

"Пропагандистские СМИ заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК закупают, в том числе, компании, специализирующиеся на выпуске ракет. В компании, впрочем, заявляют, что "никогда не поставляли продукцию военного назначения российскому ВПК". С этим не согласны украинские спецслужбы, которые считают завод законной целью именно из-за якобы связей с ВПК", – говорится в сообщении.

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Между тем Липецкая ТЭЦ-2 обеспечивает теплом сам город Липецк и некоторые промышленные предприятия района.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил возгорание на территории производственных объектов, однако сообщил, что причина устанавливается. По его словам, площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в Ленинградской области горит предприятие по производству полимерных материалов в индустриальном парке "Ладога". По данным МЧС, площадь пожара – 5 900 квадратных метров. По информации Astra, там расположены такие компании, как "Терра-пласт", "Микспласт" и "Центр радиационных технологий".

Также жители российского Волгограда ночью сообщали о взрывах, в регионе также была объявлена ракетная тревога.

Удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, накануне в Подмосковье после атаки БПЛА горело предприятие, разрабатывающее стрелковое оружие, – Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочМаш). Это предприятие входит в состав госкорпорации "Ростех".

Также 20 июля в результате ударов горел крупнейший склад Wildberries "Коледино" в Подольске. Кроме того, пожар был зафиксирован в промышленном комплексе "Южные ворота" в Домодедово. Логистический центр "Южные ворота" – это огромный складской комплекс общей площадью более 650 000 квадратных метров, расположенный на площади 144 га. Площадь складских помещений составляет более 180 000 кв. м.

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